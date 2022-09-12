Курьер Delivery Club швырял продукты екатеринбуржца в лифте

Мужчина по имени Святослав объяснил причины своего поступка. По его словам, в тогда он сильно огорчился из-за того, что опоздал к клиенту. За это начальство должно было его оштрафовать, пишет Е1.
У меня был этот заказ. И еще один тяжелый пакет в сумке. Я торопился, нервничал. И бросал неаккуратно, - сказал курьер.
Также он сказал, что желает извиниться перед заказчиком.
Ранее о поведении курьера рассказали местные жители. Они говорили, что мужчина сильно толкнул дверь, сломал магнитный стопор двери и рукой пробил стену. Сам пакет с продуктами, по словам жильцов, он якобы просто швырнул в дверь.