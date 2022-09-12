Мошенник продавал несуществующие товары по предзаказу екатеринбуржцам

Данное уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие полагает, что ранее судимый мужчина в 2020-2021 гг. осуществлял торговую деятельность от имени компании, предоставляющей услуги сотовой связи. Находясь в торговых точках компании сотовой связи, злоумышленник предлагал на условиях предоплаты покупателям купить товары, которые «еще не завезли в торговые залы».
Также он принимал от екатеринбуржцев деньги в качестве отдаваемого займа, а и непосредственно мобильные телефоны для ремонта. Всеми деньгами и телефонами он распоряжался так, как хотел.
Всего с 2020 года по январь 2022 года мужчина обманул 27 человек.