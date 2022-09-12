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Мотоциклисты из Свердловской области завоевали «золото» на «Кубке Содружества»

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Мотоциклисты приняли участие в соревнованиях по мотоспорту в Каменске-Уральском на «Металлурге». Команда Свердловской области завоевала «золото» в дисциплине «суперкросс».

Всего в город приехало около 50 спортсменов из разных регионов России и зарубежья. Состязания проходили верхом на «железных конях» с объемами двигателей в 65, 125 и 250 кубов. Перед состязающимися поставили задачу преодолеть 850-метровое шоссе с трамплинами для прыжков и витиеватыми поворотами.

Участники рассказывают «КП-Екатеринбург», что главная изюминка трассы — в том, что непонятно, чего от неё ожидать: по сравнению с другими дорога в Каменске-Уральском короткая и узкая. Этот факт раззадорил спортсменов.

В четырёх представленных классах лидерами стали мотоциклисты Ярослав Пехотин, Глеб Беспутин, Арсений Алферьев и Антон Пестов. Все они — выходцы из Свердловской области.

Международный «суперкросс» на мотоциклах пройдет в Каменске-Уральском
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Спорт#Мотоцикл#Соревнования#Международные соревнования#Золото
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