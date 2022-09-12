Мотоциклисты из Свердловской области завоевали «золото» на «Кубке Содружества»

Всего в город приехало около 50 спортсменов из разных регионов России и зарубежья. Состязания проходили верхом на «железных конях» с объемами двигателей в 65, 125 и 250 кубов. Перед состязающимися поставили задачу преодолеть 850-метровое шоссе с трамплинами для прыжков и витиеватыми поворотами.