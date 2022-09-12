На Иван-озере под Нижним Тагилом появилась бетонная плотина

Новая бетонная плотина на Иван-озере появилась на месте прорыва воды, который произошел в прошлом году после наводнения. Сейчас рабочие занимаются ее укреплением.
При этом уровень воды в пруду продолжает оставаться практически нулевым. Больше воды после спуска осталось в правой части водоема. Однако она мутная и грязная, поэтому из-за нехватки кислорода из нее постоянно выпрыгивает рыба.
Напомним, из-за прошлогоднего стихийного бедствия берег Иван-озера обрушился, и из водоема начала выливаться вода. За год ее уровень опустился почти на пять метров. Проект по ремонту плотины был сделан еще в 2021 году. Однако деньги из резервного фонда Свердловской области в размере 18 млн рублей были выделены лишь в этом году. Ремонт плотины начался в середине лета, и рабочим подрядной компании ООО «Самара-Стройком» пришлось полностью спустить из водоема воду.
В итоге излюбленное место отдыха жителей Вагонки превратилось в безжизненное поле с грязью. Часть обитателей водоема погибла, другую активно вылавливают рыбаки.