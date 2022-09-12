На Иван-озере под Нижним Тагилом появилась бетонная плотина

Напомним, из-за прошлогоднего стихийного бедствия берег Иван-озера обрушился, и из водоема начала выливаться вода. За год ее уровень опустился почти на пять метров. Проект по ремонту плотины был сделан еще в 2021 году. Однако деньги из резервного фонда Свердловской области в размере 18 млн рублей были выделены лишь в этом году. Ремонт плотины начался в середине лета, и рабочим подрядной компании ООО «Самара-Стройком» пришлось полностью спустить из водоема воду.