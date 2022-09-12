Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле

Система теплоснабжения заполняется по различным зонам согласно условиям, прописанным в договорах с получателями услуг. Проводится необходимая промывка трубопровода с последующим сбрасыванием воды в дренаж.
Населению будет начисляться оплата за тепло начиная с фактической даты подачи тепла. Объекты будут учитываться как подключенные к теплоснабжению с тех пор, как будет зафиксирована необходимая температура и давление на узлах управления.
ЕДДС мэрии Нижнего Тагила также создана горячая линия по проблемам теплоснабжения. Узнать интересующую информацию возможно по следующим номерам: 25-78-83, 25-78-92, 112.