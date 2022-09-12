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Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
Сегодня, 12 сентября, стартовал отопительный сезон в Нижнем Тагиле. Началось заполнение системы теплоснабжения. Постановление с подписью главы города Владислава Пинаева появилось на официальном сайте администрации.

Система теплоснабжения заполняется по различным зонам согласно условиям, прописанным в договорах с получателями услуг. Проводится необходимая промывка трубопровода с последующим сбрасыванием воды в дренаж.

Населению будет начисляться оплата за тепло начиная с фактической даты подачи тепла. Объекты будут учитываться как подключенные к теплоснабжению с тех пор, как будет зафиксирована необходимая температура и давление на узлах управления.

ЕДДС мэрии Нижнего Тагила также создана горячая линия по проблемам теплоснабжения. Узнать интересующую информацию возможно по следующим номерам: 25-78-83, 25-78-92, 112.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Отопление#Батареи#Тепло#Владислав Пинаев
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