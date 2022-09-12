Отсидевшую по ошибке за смерть мужа екатеринбурженку обвиняют в покушении на него

Три года назад суд приговорил женщину к девяти годам колонии за убийство супруга. Следствие полагало, что жена задушила мужа, уткнув его лицом в подушку. Сама же обвиняемая тогда сообщала, что следствие давило на нее и вынудило сознаться в преступлении, пишет Е1.
Прошло два года, и спецкомиссия определила, что мужчина скончался не от удушья, а из-за раздражения блуждающего нерва после двойной смертельной дозы алкоголя в крови.
Тогда приговор отменили, женщину выпустили на свободу, но уголовное дело оставили открытым. Теперь следствие утверждает, что женщина все же уткнула мужа лицом в подушку. И хоть умер он по другой причине, покушение на его жизнь она все же совершила.
Адвокат обвиняемой полагает, что правоохранители просто просто не желают признать, что ошиблись. Защитник настаивает, что женщину нужно отправить на реабилитацию и выплатить ей деньги за моральный ущерб.