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Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре

Сегодня, 15:17
Фото: TagilCity.ru
Первое заседание восьмого созыва Гордумы в Нижнем Тагиле пройдет уже в сентябре 2022 года. Новые 25 депутатов, за которых накануне голосовали избиратели на одномандатных округах, будут выбирать главу города в 2023 году. А уже в течение месяца Думе предстоит определить председателя и его заместителя.

По регламенту Думы в течение двух недель после выборов должен быть создан оргкомитет по подготовке первого заседания нового созыва данного органа власти. Для предварительного обсуждения повестки первого заседания созывать новоизбранных депутатов будет председатель Гордумы прошлого созыва — Вадим Раудштейн, который вошел в число депутатов и нового созыва. Этот оргкомитет будет работать только на одном заседании. После избрания председателя и вице-спикера Думы он будет упразднен.

Владимир Антонов, как самый старший депутат нового созыва, будет открывать и вести первое заседание Гордумы до избрания спикера, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской Гордумы.
Владимир АнтоновВладимир Антонов
Вадим РаудштейнВадим Раудштейн
Владимир Антонов
Фото: TagilCity.ru

Выдвигаются кандидаты на пост председателя и его заместителя фракциями депутатов или группами депутатов численностью от 5 человек. Кандидат имеет право взять самоотвод, причем без его обсуждения. После выдвижения проводится тайное голосование, где каждый из депутатов сделает свой выбор в пользу спикера и вице-спикера Думы нового созыва.

Всего на пост депутатов в Нижнем Тагиле претендовали более 100 кандидатов. Восемь из десяти депутатов сохранили свой мандат, а в целом Дума обновится на 68%. 

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