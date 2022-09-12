Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре

По регламенту Думы в течение двух недель после выборов должен быть создан оргкомитет по подготовке первого заседания нового созыва данного органа власти. Для предварительного обсуждения повестки первого заседания созывать новоизбранных депутатов будет председатель Гордумы прошлого созыва — Вадим Раудштейн, который вошел в число депутатов и нового созыва. Этот оргкомитет будет работать только на одном заседании. После избрания председателя и вице-спикера Думы он будет упразднен.