Пьяный житель Дегтярска убил друга во время застолья

Сыщики уголовного розыска установили, что ранее судимый мужчина работал разнорабочим у одного из местных бизнесменов. В тот день, когда он распивал с другом спиртное, взамен на оскорбление подозреваемый набросился на товарища с кулаками и избил его до смерти, рассказали в пресс-службе полиции по Свердловской области.
Один оскорбил другого выражением, которое среди мужчин, даже не знакомых с пенитенциарной системой ФСИН, расценивается как крайне негативное, что и привело к столь печальным последствиям, — отметили в полиции.
За такое преступление мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. Пока злоумышленник находится под стражей.