Пьяный житель Дегтярска убил друга во время застолья

Сыщики уголовного розыска установили, что ранее судимый мужчина работал разнорабочим у одного из местных бизнесменов. В тот день, когда он распивал с другом спиртное, взамен на оскорбление подозреваемый набросился на товарища с кулаками и избил его до смерти, рассказали в пресс-службе полиции по Свердловской области.