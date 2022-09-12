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Пьяный житель Дегтярска убил друга во время застолья

Сегодня, 15:59
Фото: 1MI
Во время застолья житель Дегтярска до смерти избил своего приятеля. Так он отреагировал на прозвучавшее в свой адрес оскорбление.

Сыщики уголовного розыска установили, что ранее судимый мужчина работал разнорабочим у одного из местных бизнесменов. В тот день, когда он распивал с другом спиртное, взамен на оскорбление подозреваемый набросился на товарища с кулаками и избил его до смерти, рассказали в пресс-службе полиции по Свердловской области.

Один оскорбил другого выражением, которое среди мужчин, даже не знакомых с пенитенциарной системой ФСИН, расценивается как крайне негативное, что и привело к столь печальным последствиям, — отметили в полиции.

За такое преступление мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. Пока злоумышленник находится под стражей.

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