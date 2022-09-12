Свердловские врачи назвали возможную дату возврата масочного режима

Напомним, что 40 206 случаев заболевания коронавирусом выявлено у жителей Нижнего Тагила с начала пандемии. Данные предоставил Роспотребнадзор Свердловской области. По региону, за прошедшие 24 часа инфекция диагностирована у 1 662 человек, всего за время эпидемии зафиксировано немного более 489 тысяч случаев заболевания.