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Свердловские врачи назвали возможную дату возврата масочного режима

Сегодня, 17:12
Фото: 1MI
Вирусологи объявили предположительную дату возврата масочного режима в Свердловскую область.

Доктора сообщили, что в регион режим ношения масок может вернуться сразу после того, как это произойдет в Москве. Такое мнение высказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев изданию Ура.ру.

Обычно какие-то меры вводились вслед за тем, как эти меры были реализованы в Москве, - сказал он.

По этой логике, пока масочный режим не будет введен, так как власти столицы не вносили каких-либо изменений в противоковидные правила.

Напомним, что 40 206 случаев заболевания коронавирусом выявлено у жителей Нижнего Тагила с начала пандемии. Данные предоставил Роспотребнадзор Свердловской области. По региону, за прошедшие 24 часа инфекция диагностирована у 1 662 человек, всего за время эпидемии зафиксировано немного более 489 тысяч случаев заболевания. 

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Маски#Масочный режим
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