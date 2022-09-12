Свердловские врачи назвали возможную дату возврата масочного режима

Доктора сообщили, что в регион режим ношения масок может вернуться сразу после того, как это произойдет в Москве. Такое мнение высказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев изданию Ура.ру.
Обычно какие-то меры вводились вслед за тем, как эти меры были реализованы в Москве, - сказал он.
По этой логике, пока масочный режим не будет введен, так как власти столицы не вносили каких-либо изменений в противоковидные правила.
Напомним, что 40 206 случаев заболевания коронавирусом выявлено у жителей Нижнего Тагила с начала пандемии. Данные предоставил Роспотребнадзор Свердловской области. По региону, за прошедшие 24 часа инфекция диагностирована у 1 662 человек, всего за время эпидемии зафиксировано немного более 489 тысяч случаев заболевания.