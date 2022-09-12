Свердловский солдат сбежал из военной части и отравился наркотиками

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Ночью солдат дежурил вместе с напарником на КПП, а затем взял такси и уехал, оставив телефон. Утром он был доставлен в военный госпиталь с сильным отравлением наркотиками.
Также выяснилось, что у солдата был телефон с доступом в интернет, а это запрещено. В результате Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил его к десяти суткам ареста на гауптвахте, хотя командир просил для нарушителя месяц ареста.
По данным Ура.ру, сослуживцы негативно отзываются об этом солдате.