Тагильчан познакомят с лучшими практиками дошкольного воспитания

Цели мероприятия – обсудить и представить лучшие практики дошкольного воспитания города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Организатор события – Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», а также управление образования администрации Нижнего Тагила.
По планам, 14 сентября в 18.00 состоится родительское собрание-презентация «Здоровый дошкольник». Встреча запланирована по адресу: ул. Металлургов, 1 (Центр культуры и искусств НТМК).
15 сентября с 10.00 до 13.00 пройдет пленарная сессия, с 14.30 до 17.00 - стратегическая сессия «Объединение детских садов как образовательный кластер, направленный на повышение качества дошкольного образования». Встречи пройдут в зале «Москва» отеля «Demidov plaza», расположенного по адресу: ул. Горошникова, 11.