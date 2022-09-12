Тагильчан познакомят с лучшими практиками дошкольного воспитания

15 сентября с 10.00 до 13.00 пройдет пленарная сессия, с 14.30 до 17.00 - стратегическая сессия «Объединение детских садов как образовательный кластер, направленный на повышение качества дошкольного образования». Встречи пройдут в зале «Москва» отеля «Demidov plaza», расположенного по адресу: ул. Горошникова, 11.