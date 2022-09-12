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Тагильчан познакомят с лучшими практиками дошкольного воспитания

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоится Всероссийский форум «Дошкольное воспитание», который пройдет в период с 14 по 16 сентября.

Цели мероприятия – обсудить и представить лучшие практики дошкольного воспитания города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Организатор события – Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», а также управление образования администрации Нижнего Тагила.

По планам, 14 сентября в 18.00 состоится родительское собрание-презентация «Здоровый дошкольник». Встреча запланирована по адресу: ул. Металлургов, 1 (Центр культуры и искусств НТМК).

15 сентября с 10.00 до 13.00 пройдет пленарная сессия, с 14.30 до 17.00 - стратегическая сессия «Объединение детских садов как образовательный кластер, направленный на повышение качества дошкольного образования». Встречи пройдут в зале «Москва» отеля «Demidov plaza», расположенного по адресу: ул. Горошникова, 11.

#Общество#Нижний Тагил#Форум#ДОУ#Воспитаниие#Елена Озерова
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