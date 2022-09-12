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Тагильские школьники бесплатно оздоровятся в санаториях Свердловской области

Сегодня, 17:30
Фото: 1MI
13 сентября в 8.00 стартует запись на бесплатное оздоровление школьников Нижнего Тагила в санаториях Свердловской области.

Смены будут длиться 20 дней, на период пребывания в санаториях будут созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ. Путевки предоставляются бесплатно, однако проезд туда и обратно осуществляется за счет средств родителей.

«Санаторий Руш» в Нижнем Тагиле примет три смены учащихся с 1 по 11 классы:

  • с 3 по 23 октября;
  • с 10 по 30 ноября;
  • с 5 по 25 декабря.

Школьники 1 по 4 классы оздоровятся в санатории «Талый ключ» в Артемовском районе и санатории-профилактории «Дюжонок» в Первоуральске. Там смены будут организованы с 3 по 23 ноября и с 9 по 29 ноября соответственно.

Регистрация заявлений продлится до 20 сентября 20.00. Оформить их можно на портале образовательных услуг Свердловской области (https://edu.egov66.ru/) или в любом МФЦ Нижнего Тагила. Если при электронной регистрации не буду прикреплены к файлу необходимые документы, с 13 по 22 сентября их нужно предоставить в МФЦ.

Список необходимых документов:

  • паспорт родителя;
  • справка с места учебы ребенка, если он не прописан в Нижнем Тагиле;
  • свидетельство о рождении и копия;
  • СНИЛС ребенка и родителя.

Во время заезда нужно дополнительно предоставить медицинскую справку для путевки на санаторно-курортное лечение, а также санаторно-курортную карту.

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