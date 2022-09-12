Тагильские школьники бесплатно оздоровятся в санаториях Свердловской области

Регистрация заявлений продлится до 20 сентября 20.00. Оформить их можно на портале образовательных услуг Свердловской области (https://edu.egov66.ru/) или в любом МФЦ Нижнего Тагила. Если при электронной регистрации не буду прикреплены к файлу необходимые документы, с 13 по 22 сентября их нужно предоставить в МФЦ.