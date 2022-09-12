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Тагильский полицейский поборется за звание «Народного участкового»

Сегодня, 17:07
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Во Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый - 2022» участвует полицейский из Нижнего Тагила.
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Конкурс проходит в восьмой раз. Его цель - повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Нижний Тагил на конкурсе представляет старший участковый отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» старший лейтенант Александр Черепов. Он родился и вырос в Нижнем Тагиле.

Два года мужчина проходил срочную службу в армии. 13 лет он проработал в группе задержания вневедомственной охраны. С 2016 года полицейский работает в службе участковых уполномоченных.

В его зоне ответственности находится участок №1, который находится на территории поселка Рудника III Интернационала. Там расположен частный сектор и коллективные сады (проживает свыше 5 тысяч человек).

У Александра есть жена и трое детей. Старший сын служит в армии, средний учится в школе, а дочка ходит в детсад.

Конкурс проводится в три этапа при помощи онлайн-голосования. Первые два этапа – это голосование на сайте МВД по Свердловской области. Оно продлится до 20 сентября.

Далее, с 7 по 16 октября состоится второй этап конкурса. Лучший участковый уполномоченный полиции региона поучаствует в финальном этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября также при помощи онлайн-голосования на сайте Министерства внутренних дел РФ.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Полицейский#Участковый#Конкурс#Полиция
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