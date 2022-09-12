Тагильский полицейский поборется за звание «Народного участкового»

Далее, с 7 по 16 октября состоится второй этап конкурса. Лучший участковый уполномоченный полиции региона поучаствует в финальном этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября также при помощи онлайн-голосования на сайте Министерства внутренних дел РФ.