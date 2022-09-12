В домах Нижнего Тагила появилось отопление, а на Иван-озере - новая плотина

Работы по восстановлению гидро-технических сооружений на Иван-озере под Нижним Тагилом продолжаются. На сегодняшний день рабочие уже возвели бетонную плотину. Она появилась на месте прорыва воды, который произошел в прошлом году после наводнения. Сейчас рабочие занимаются ее укреплением.