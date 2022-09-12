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В домах Нижнего Тагила появилось отопление, а на Иван-озере - новая плотина

Сегодня, 19:30
Фото: 1MI
Председателя и вице-спикера выберут в Гордуме в сентябре, а в домах жителей появилось тепло. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 сентября.

Евгений Куйвашев продолжит работу на посту губернатора Свердловской области. На выборах, проходивших 11 сентября, за него проголосовали 618,6 тысячи жителей региона.

Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области
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Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре. А новые 25 депутатов, за которых накануне голосовали избиратели на одномандатных округах, будут выбирать главу города в 2023 году.

Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре
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Сероводород вновь превышает норму в тагильском воздухе, в селе Большая Лая вода из-под крана течет с перьями мертвых птиц, а рекультивация свалки покрышек в Каменске-Уральском обойдется в 1,5 млрд рублей. Собрали главные экологические новости за неделю в подборке TagilCity.ru.

Сероводородный воздух и вода с перьями. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
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Отопление дали в Нижнем Тагиле. Жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов днем 12 сентября сообщили о том, что батареи в квартирах и офисных помещениях стали теплыми.

Отопление дали в Нижнем Тагиле
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Работы по восстановлению гидро-технических сооружений на Иван-озере под Нижним Тагилом продолжаются. На сегодняшний день рабочие уже возвели бетонную плотину. Она появилась на месте прорыва воды, который произошел в прошлом году после наводнения. Сейчас рабочие занимаются ее укреплением. 
На Иван-озере под Нижним Тагилом появилась бетонная плотина
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Сероводородный воздух и вода с перьями. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
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