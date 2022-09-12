В домах Нижнего Тагила появилось отопление, а на Иван-озере - новая плотина

Евгений Куйвашев продолжит работу на посту губернатора Свердловской области. На выборах, проходивших 11 сентября, за него проголосовали 618,6 тысячи жителей региона.
Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре. А новые 25 депутатов, за которых накануне голосовали избиратели на одномандатных округах, будут выбирать главу города в 2023 году.
Сероводород вновь превышает норму в тагильском воздухе, в селе Большая Лая вода из-под крана течет с перьями мертвых птиц, а рекультивация свалки покрышек в Каменске-Уральском обойдется в 1,5 млрд рублей. Собрали главные экологические новости за неделю в подборке TagilCity.ru.
Отопление дали в Нижнем Тагиле. Жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов днем 12 сентября сообщили о том, что батареи в квартирах и офисных помещениях стали теплыми.