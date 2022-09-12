В Нижнем Тагиле названы маршруты со скидкой 10 рублей на проезд

Данная акция действует по всей Свердловской области. Она позволяет пассажирам общественного транспорта экономить 10 рублей с каждой поездки. Акция будет работать, если оплатить проезд банковской картой «Уралочка» (от Банка Синара, Почта Банка, ВТБ и других). Кроме того, приобретение билета со скидкой возможно посредством использования приложения Mir Pay или Samsung Pay, куда будет загружена любая другая карта системы «Мир».