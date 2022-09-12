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В Нижнем Тагиле названы маршруты со скидкой 10 рублей на проезд

Сегодня, 19:49
Фото: 1MI
Стали известны номера маршрутов в Нижнем Тагиле, на которые будет распространяться скидка 10 рублей.

Она будет действовать до конца 2022 года, сообщили представители платежной системы «Мир». Они отметили, что все маршруты являются пригородными.

Скидкой можно воспользоваться в следующих направлениях:

  • № 102 Нижний Тагил — Малая Лая;
  • № 105 Нижний Тагил — Синегорский;
  • № 107 Нижний Тагил — Балакино;
  • № 108 Нижний Тагил — Новоасбест;
  • № 117 Нижний Тагил — Горноуральский;
  • № 633 Нижний Тагил — Нижняя Ослянка.

 

Данная акция действует по всей Свердловской области. Она позволяет пассажирам общественного транспорта экономить 10 рублей с каждой поездки. Акция будет работать, если оплатить проезд банковской картой «Уралочка» (от Банка Синара, Почта Банка, ВТБ и других). Кроме того, приобретение билета со скидкой возможно посредством использования приложения Mir Pay или Samsung Pay, куда будет загружена любая другая карта системы «Мир».

 

#Ирина Кирилова#Транспорт#Общество#Экономика#Касается каждого#Новости УрФО#Нижний Тагил#Автобус#Оплата#Проезд
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