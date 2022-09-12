В Нижний Тагил приедут с гастролями артисты Курского драмтеатра

В постановке артисты рассуждают, можно ли купить любовь, дружбу, честность, уважение, заботу. Это история о двух авантюристах с Дикого Запада, которые похитили мальчишку, чтобы получить у его отца выкуп. Но все пошло не по плану похитителей…