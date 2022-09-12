В Нижний Тагил приедут с гастролями артисты Курского драмтеатра

Спектакли будут показаны на сцене Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка. Запланированы показы постановок «Старший сын», «Семейный портрет с посторонним», «Месье Амилькар, или человек, который платит», «Тот, кто получает пощёчины», «Похищение Джонни». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Спектакль «Старший сын» - это комедия в двух действиях с возрастным ограничением 12+. Режиссер постановки - Вячеслав Сорокин. На сцене зрители увидят, как студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег, стучась в дом к незнакомцам.
Один из парней придумывает, что он внебрачный сын отца семейства. Мужчина верит в эту версию и между «сыном» и «отцом» возникают теплые семейные чувства.
Спектакль «Семейный портрет с посторонним» - это комедия в двух действиях с возрастным ограничением 12+. Её автор - Степан Лобозёров, а режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Швачунов.
По сюжету постановки, директор сельского клуба поселил приехавшего художника в дом к семье с обычными проблемами и мелкими ссорами: хозяин дома лежит со сломанной ногой, жена ругает его за пьянство и т.д.
А спектакль «Месье Амилькар, или человек, который платит» - комедия чувств в двух действиях с возрастным ограничением 12+. Режиссер–постановщик - заслуженная артистка России Елена Гордеева.
В постановке артисты рассуждают, можно ли купить любовь, дружбу, честность, уважение, заботу. Это история о двух авантюристах с Дикого Запада, которые похитили мальчишку, чтобы получить у его отца выкуп. Но все пошло не по плану похитителей…
Расписание выглядит так: