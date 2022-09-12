В село Елизаветинское под Нижним Тагилом снова начали ходить автобусы

Транспортная проблема возникла у местных жителей весной. Дорога обветшала до такой степени, что по ней уже не мог ездить транспорт. Чтобы дойти до какого-либо важного пункта в Тагиле, жителям приходилось проходить несколько километров через лес до большой дороги, либо искать соседей с машиной или ловить попутку.



Теперь же автобусы вернули селянам. По поручению главы региона дорожники провели оперативные мероприятия по восстановлению дорожного покрытия и устранению дефектов.