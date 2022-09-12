В село Елизаветинское под Нижним Тагилом снова начали ходить автобусы

За помощью к главе региона селяне обратились 30 августа. Он, в свою очередь, дал задание министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области решить вопрос в кратчайшие сроки. К решению проблемы подключился и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Транспортная проблема возникла у местных жителей весной. Дорога обветшала до такой степени, что по ней уже не мог ездить транспорт. Чтобы дойти до какого-либо важного пункта в Тагиле, жителям приходилось проходить несколько километров через лес до большой дороги, либо искать соседей с машиной или ловить попутку.
Теперь же автобусы вернули селянам. По поручению главы региона дорожники провели оперативные мероприятия по восстановлению дорожного покрытия и устранению дефектов.
Специалисты регионального Минтранса и управления автодорог выехали в село, встретились с жителями. Совместно с ними определили расписание, по которому будут курсировать автобусы, – сказал заместитель начальника регионального управления автомобильных дорог Данил Засыпкин.
На проблемных участках появилось барьерное ограждение в местах прохода водопропускных труб. Первый автобус проедехал по этой дороге уже 10 сентября.
Автобус № 110 летом будет ходить пять дней в неделю два раза в день, в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. С октября по май останутся только рейсы по пятницам и субботам.
В будущем подъезд к селу Елизаветинское планируют отреконструировать.