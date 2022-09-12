TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В село Елизаветинское под Нижним Тагилом снова начали ходить автобусы

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Автобусы начали ходить в село Елизаветинское, которое находится под Нижним Тагилом, после вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

За помощью к главе региона селяне обратились 30 августа. Он, в свою очередь, дал задание министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области решить вопрос в кратчайшие сроки. К решению проблемы подключился и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Транспортная проблема возникла у местных жителей весной. Дорога обветшала до такой степени, что по ней уже не мог ездить транспорт. Чтобы дойти до какого-либо важного пункта в Тагиле, жителям приходилось проходить несколько километров через лес до большой дороги, либо искать соседей с машиной или ловить попутку.

Теперь же автобусы вернули селянам. По поручению главы региона дорожники провели оперативные мероприятия по восстановлению дорожного покрытия и устранению дефектов.

Специалисты регионального Минтранса и управления автодорог выехали в село, встретились с жителями. Совместно с ними определили расписание, по которому будут курсировать автобусы, – сказал заместитель начальника регионального управления автомобильных дорог Данил Засыпкин.

На проблемных участках появилось барьерное ограждение в местах прохода водопропускных труб. Первый автобус проедехал по этой дороге уже 10 сентября.

Автобус № 110 летом будет ходить пять дней в неделю два раза в день, в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. С октября по май останутся только рейсы по пятницам и субботам.

В будущем подъезд к селу Елизаветинское планируют отреконструировать.

Читайте также:
Льготы на проезд в общественном транспорте введены в ЕкатеринбургеЕкатеринбуржцы возмутились отсутствием скидок на проезд в транспорте
#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Село#Дорога#Елена Озерова
Подпишитесь
Сероводородный воздух и вода с перьями. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Сегодня, 12:13
Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре
Сегодня, 15:17
Отопление дали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:24
Двое депутатов предыдущего созыва проигрывают новые выборы в Гордуму Нижнего Тагила
Сегодня, 02:14
Очередной эшелон танков отправил тагильский УВЗ в Минобороны РФ
10 сентября, 11:59