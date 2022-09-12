В смерти сына-подростка обвинила врачей жительница Краснотурьинска

19 августа мальчик был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр. Через недель была запланирована выписка. В течение этого времени ему была проведена бронхоскопия под наркозом. Мальчик после неё впал в кому, а затем врачи ввели его в искусственную. Через несколько часов Арсений скончался, рассказала его мама.