В смерти сына-подростка обвинила врачей жительница Краснотурьинска

Сначала ребенок был обследован в Краснотурьинске. Там же он проходил лечение. Затем он был переведен в Екатеринбург и далее в Москву.
19 августа мальчик был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр. Через недель была запланирована выписка. В течение этого времени ему была проведена бронхоскопия под наркозом. Мальчик после неё впал в кому, а затем врачи ввели его в искусственную. Через несколько часов Арсений скончался, рассказала его мама.
Подросток был похоронен в Краснотурьинске 10 сентября, пишет Е1.
По словам врач-реаниматолога, невролога и психофизиолога Павла Евдокименко, системная красная волчанка является сложным аутоиммунным заболеванием, поражающем многие органы. Он отметил, что при нем имунная система вырабатывает антитела, повреждающие здоровые клетки.