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В смерти сына-подростка обвинила врачей жительница Краснотурьинска

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
15-летний Арсений Афанасенков из Краснотурьинска скончался в московской больнице. В июне 2021 года ему было поставлен диагноз системная красная волчанка. Его мама винит в смерти сына врачей.

Сначала ребенок был обследован в Краснотурьинске. Там же он проходил лечение. Затем он был переведен в Екатеринбург и далее в Москву.

19 августа мальчик был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр. Через недель была запланирована выписка. В течение этого времени ему была проведена бронхоскопия под наркозом. Мальчик после неё  впал в кому, а затем врачи ввели его в искусственную. Через несколько часов Арсений скончался, рассказала его мама.

Подросток был похоронен в Краснотурьинске 10 сентября, пишет Е1.

По словам врач-реаниматолога, невролога и психофизиолога Павла Евдокименко, системная красная волчанка является сложным аутоиммунным заболеванием, поражающем многие органы. Он отметил, что при нем имунная система вырабатывает антитела, повреждающие здоровые клетки.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Краснотурьинск#Врач#Обвинения
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