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Posted 12 сентября 2022, 14:04

Published 12 сентября 2022, 14:04

Modified 12 сентября 2022, 14:04

Updated 12 сентября 2022, 14:04

В выгребной яме утонул 6-летний ребенок в свердловском поселке

В выгребной яме утонул 6-летний ребенок в свердловском поселке

12 сентября 2022, 14:04
Фото: 1MI.
6-летний мальчик 11 сентября утонул в выгребной яме глубиной 1,5 метра в поселке Красноярка Серовского ГО. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Около 20.30 в экстренные службы поступило сообщение, что в поселке пропал мальчик, который катался на велосипеде у дома. Его труп был обнаружен спустя три часа в заросшей, затопленной водой выгребной яме на участке, где проживает семья.

Известно, что до 2020 года семья состояла на учете в ПДН, а затем родители привлекались к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, были ли достаточными меры по охране жизни ребенка родителями и представителями системы профилактики, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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