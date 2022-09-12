В выгребной яме утонул 6-летний ребенок в свердловском поселке

Около 20.30 в экстренные службы поступило сообщение, что в поселке пропал мальчик, который катался на велосипеде у дома. Его труп был обнаружен спустя три часа в заросшей, затопленной водой выгребной яме на участке, где проживает семья.
Известно, что до 2020 года семья состояла на учете в ПДН, а затем родители привлекались к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, были ли достаточными меры по охране жизни ребенка родителями и представителями системы профилактики, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.