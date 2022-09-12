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ВПР стартуют с 19 сентября в школах Нижнего Тагила

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
Всероссийские проверочные работы за прошлый учебный год школьники Нижнего Тагила будут писать с 19 сентября по 24 октября. Весной ВПР были перенесены на осень Рособрнадзором из-за пандемии COVID-19.

Обычно, школьники пишут ВПР по различным предметам в конце третьей или начале четвертой четверти. Однако 22 марта 2022 года Рособрнадзор издал приказ о переносе аттестации на осень. Причиной стала заболеваемость COVID-19.

Теперь учащимся Нижнего Тагила предстоит показать свои знания в сентябре и октябре. Согласно приказу, все 5-классники и 6-классники будут писать ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру.

В 7-х и 9-х классах школьники пишут работы по русскому языку и математике, в 8-х классах дополнительно еще сдают иностранный язык. История, биология, география, обществознание, физика и химия проводятся на основе случайного выбора.

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#Школа#Нижний Тагил#Проверочные работы#Учителя#Ученики#Проедметы#Знания#Евгения Сафина
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