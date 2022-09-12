Выступивший в гей-клубе с ЛГБТ-флагом травести-артист оштрафован

Наказание артисту Сергею Нечаеву назначил мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга, сообщает издание ЕАН.
В суде отмечалось, что артист нарушил порядок официального использования государственных символов РФ. За это его оштрафовали на две тысячи рублей. На заседание Нечаев не пришел.
Напомним, в начале августа мужчина спел гимн России, держа в руках флаг ГЛБТ-сообщества. Позже руководители заведения опубликовали пост со своими извинениями. Оправдался за поступок и сам артист, который сказал, что не хотел никого оскорбить.