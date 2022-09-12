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Выступивший в гей-клубе с ЛГБТ-флагом травести-артист оштрафован

Сегодня, 16:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге оштрафовали травести-артиста, который выступил в местном клубе с флагом ЛГБТ-сообщества.

Наказание артисту Сергею Нечаеву назначил мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга, сообщает издание ЕАН.

В суде отмечалось, что артист нарушил порядок официального использования государственных символов РФ. За это его оштрафовали на две тысячи рублей. На заседание Нечаев не пришел.

Напомним, в начале августа мужчина спел гимн России, держа в руках флаг ГЛБТ-сообщества. Позже руководители заведения опубликовали пост со своими извинениями. Оправдался за поступок и сам артист, который сказал, что не хотел никого оскорбить.

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