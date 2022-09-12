Женщина с ребёнком украла сумку и попала на камеры в Нижнем Тагиле

На кадрах, опубликованных в сообществе «Черный список Тагила», видно, как девушка подходит к столу, выбирает глазами сумочку, надевает её на плечо и уходит, после — переходит на бег и направляется в остановившемуся автобусу. За всем происходящим наблюдает ребёнок.