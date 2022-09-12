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Женщина с ребёнком украла сумку и попала на камеры в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI
9 сентября в 12:15 женщина с ребёнком подошла к стойке возле магазина «Фейерверк» на улице Фрунзе, 56 в Нижнем Тагиле и унесла оттуда чужую сумку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных в сообществе «Черный список Тагила», видно, как девушка подходит к столу, выбирает глазами сумочку, надевает её на плечо и уходит, после — переходит на бег и направляется в остановившемуся автобусу. За всем происходящим наблюдает ребёнок.

Спокойно взяла, как будто своя, как будто это её, и побежала… Вот так вот они делают! — комментирует записи с камер неизвестный голос.

Администрация группы спросила у автора объявления, обратилась ли она в полицию по факту кражи. Та ответила, что отказалась от этой идеи по причине отсутствия времени.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Видео#Дети#Кража#Кража имущества#Сумка
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