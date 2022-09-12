Женщина с ребёнком украла сумку и попала на камеры в Нижнем Тагиле

На кадрах, опубликованных в сообществе «Черный список Тагила», видно, как девушка подходит к столу, выбирает глазами сумочку, надевает её на плечо и уходит, после — переходит на бег и направляется в остановившемуся автобусу. За всем происходящим наблюдает ребёнок.
Спокойно взяла, как будто своя, как будто это её, и побежала… Вот так вот они делают! — комментирует записи с камер неизвестный голос.
Администрация группы спросила у автора объявления, обратилась ли она в полицию по факту кражи. Та ответила, что отказалась от этой идеи по причине отсутствия времени.