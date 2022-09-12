Зрительница концерта «Ленинграда» в Москве упала с трибуны и скончалась

Концерт группы «Ленинград» состоялся впервые за три года. Ранее музыкантам мешало продемонстрировать свое шоу пандемия коронавируса.



Концертная площадка, на которой прошло выступление, была рассчитана на более чем 80 тысяч человек. При этом зал был заполнен.