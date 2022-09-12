Зрительница концерта «Ленинграда» в Москве упала с трибуны и скончалась

Также оттуда упал еще один человек. Мужчина остался жив, несмотря на то, что летел он с десятиметровой высоты, сообщает «ФедералПресс».
Концерт группы «Ленинград» состоялся впервые за три года. Ранее музыкантам мешало продемонстрировать свое шоу пандемия коронавируса.
Концертная площадка, на которой прошло выступление, была рассчитана на более чем 80 тысяч человек. При этом зал был заполнен.
Полицейские сейчас выясняют, как такое могло произойти и кто был ответственен за обеспечение безопасности зрителей.