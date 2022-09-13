Администрация Среднеуральска опровергла отставку мэра Александра Ковальчика

Сообщения о том, что мэр города планирует покинуть свой пост, распространились через социальные сети. Данные оказались фейком. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила пресс-служба администрации Среднеуральска. Ковальчик остаётся на должности главы ГО.
В ведомстве отметили, что распространением недостоверной информации занималось сообщество в соцсетях. Информацию, в которой было сказано об отставке мэра по собственному желанию, в том числе распространили средства массовой информации.
Александр Ковальчик занимает должность главы города Среднеуральска и прилежащих к нему территорий с начала 2021 года. На своей должности он заменил Андрея Зашляпина, а до этого трудился в качестве вице-мэра регионального центра Свердловской области.