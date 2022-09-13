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Автобус с пассажирами протаранил фуру в Полевском

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
В Полевском автобус на скорости протаранил фуру. Перед транспортного средства смят.

Никто не погиб. Все произошло примерно в полдень 12 сентября на перекрестке улиц Штанговой и Советской, пишет Е1.

Автолюбитель на грузовике подъехал к перекрестку, и не уступил дорогу водителю маршрутке, двигавшейся по дороге с правой стороны, рассказали в полиции Полевского.

Травмы в ДТП получил 60-летний водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, одному из которых еще нет 18 лет. Сам водитель не травмировался.

Известно, что 39-летний дальнобойщик из города Волжского ехал в командировку. На перекрестке он включил поворотник и начал совершать маневр, как вдруг слишком поздно увидел маршрутку.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Автобус#Маршрутка#Фура#Пострадавшие
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