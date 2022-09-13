Автобус с пассажирами протаранил фуру в Полевском

Никто не погиб. Все произошло примерно в полдень 12 сентября на перекрестке улиц Штанговой и Советской, пишет Е1.
Автолюбитель на грузовике подъехал к перекрестку, и не уступил дорогу водителю маршрутке, двигавшейся по дороге с правой стороны, рассказали в полиции Полевского.
Травмы в ДТП получил 60-летний водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, одному из которых еще нет 18 лет. Сам водитель не травмировался.
Известно, что 39-летний дальнобойщик из города Волжского ехал в командировку. На перекрестке он включил поворотник и начал совершать маневр, как вдруг слишком поздно увидел маршрутку.