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Через 4 дня после открытия парк Металлургов в Нижнем Тагиле испортили вандалы

Сегодня, 12:28
Фото: Владислав Пинаев
Реконструированный парк Металлургов на Тагилстрое открылся 4 дня назад. Сегодня ночью его испортили вандалы из Нижнего Тагила.

О том, что обновленная общественная территория испорчена, сообщил глава города Владислав Пинаев. На фотографиях, которые приложил мэр, видно, что скамейка вырвана и лежит в фонтане, а качель на пружине сломана.

Видеокамеры в парке установлены, обращаюсь и к жителям — не проходите мимо подобных фактов, звоните в полицию. Средства, которые мы ежегодно вкладываем в восстановление испорченного, сопоставимы с благоустройством новой территории, — заявил Владислав Пинаев.
Фото: Владислав Пинаев

В комментариях к записи местные жители подметили, что люди на Тагилстрое не привыкли к благоустроенным пространствам. Некоторые предложили в целях сохранения государственного имущества организовать дежурный пункт ППС.

Напомним, что аналогичные истории не в первый раз случаются в Нижнем Тагиле. Недавно горожане возмущались поведением вандалов в парке за Юбилейным.

Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным
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#Нижний Тагил#Происшествия#Владислав Пинаев#Парк#Тагилстрой#Вандалы#Анна Варнакина
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