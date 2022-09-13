Через 4 дня после открытия парк Металлургов в Нижнем Тагиле испортили вандалы

О том, что обновленная общественная территория испорчена, сообщил глава города Владислав Пинаев. На фотографиях, которые приложил мэр, видно, что скамейка вырвана и лежит в фонтане, а качель на пружине сломана.
Видеокамеры в парке установлены, обращаюсь и к жителям — не проходите мимо подобных фактов, звоните в полицию. Средства, которые мы ежегодно вкладываем в восстановление испорченного, сопоставимы с благоустройством новой территории, — заявил Владислав Пинаев.
В комментариях к записи местные жители подметили, что люди на Тагилстрое не привыкли к благоустроенным пространствам. Некоторые предложили в целях сохранения государственного имущества организовать дежурный пункт ППС.
Напомним, что аналогичные истории не в первый раз случаются в Нижнем Тагиле. Недавно горожане возмущались поведением вандалов в парке за Юбилейным.