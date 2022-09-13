Густов представил на ПМГФ символ социальной газификации

Второй стенд представляет уникальную вышитую карту России. Впервые она была продемонстрирована в июне этого года на ПМЭФ. Сейчас ее дополнили сведениями о том, сколько договоров на ускоренную догазификацию было заключено. Каждый из регионов, анимированный в своей стилистике, отражает масштаб работы и географию присутствия компании «Газпром межрегионгаз» в рамках программы развития газоснабжения и газификации, а также ускоренной догазификации.