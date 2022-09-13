Густов представил на ПМГФ символ социальной газификации

В основу концепции уникального дома-стенда лег собирательный образ сельского дома, в который пришел газ, сообщил генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Его слова приводит iz.ru. Это символ тысяч домов и сотен тысяч семей, которые отдают предпочтение природному газу — экологичному и экономичному энергоресурсу. К дому подведена знаменитая труба желтого цвета, полностью оборудована котельная с двухконтурным котлом с водогреем. Программа догазификации предполагает, что к концу 2022 года газ поступит в более чем 650 тыс. домов.
Второй стенд представляет уникальную вышитую карту России. Впервые она была продемонстрирована в июне этого года на ПМЭФ. Сейчас ее дополнили сведениями о том, сколько договоров на ускоренную догазификацию было заключено. Каждый из регионов, анимированный в своей стилистике, отражает масштаб работы и географию присутствия компании «Газпром межрегионгаз» в рамках программы развития газоснабжения и газификации, а также ускоренной догазификации.
Впервые интерактивную версию карты покажут на ПМГФ на стенде «Газпром межрегионгаз» в пассаже «Экспофорума».
Интерактивная карта соединена с touch-панелью. Нажав на любой регион на планшете, человек может посмотреть открывшуюся информацию о потенциале догазификации субъекта. Кроме того, при нажатии демонстрируются видеоролики «Эстафета газа» о новых потребителях, в чьи дома пришел газ.
Помимо этого, на панели можно зайти на официальный сайт программы газификации России Gazprommap.ru, где размещают подробную информацию о реализации программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром»
Студия RuTube и единого оператора газификации находится на стенде «Газификация России». Они представили «Газ для России» — новое медиапространство.
Гости студии — спикеры, присутствующие на форуме, эксперты отрасли — в формате живого диалога могут обсудить проблематику развития газовой сферы, поделиться мнениями о мероприятиях и своими впечатлениями.
Самостоятельный трек программы — дискуссии на актуальную тему социальной газификации с потребителями. Еще один формат вещания — дневники форума. Любой желающий может увидеть на RuTube репортажи с региональных экспозиций Астраханской и Томской областей, объединенной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», «Рос-Газ-Экспо», финиш автопробега «Газ в моторы» и многое другое.