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Иномарка протаранила автобус на остановке в Екатеринбурге

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга легковой автомобиль протаранил автобус, который стоял на остановке.

Авария произошла в утреннее время 13 сентября возле ТЦ, пишет Е1.

Водитель автомашины KIA Rio ехал по улице Вильгельма де Геннина со стороны улицы Павла Шаманова. На перекрестке с Краснолесья он захотел совершить поворот налево, но врезался в KIA Optima, которая ехала на встречной полосе.

От удара второй автомобиль отлетел прямо в автобус НЕФАЗ, который стоял на остановочном пункте. Водитель «летящей» иномарки получил травмы, он в больнице.

Напомним, что вчера, 12 сентября, три школьника решили покататься на машине без прав и попали в аварию. Двое из них скончались. Авария произошла под Челябинском.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Автобус#Иномарка
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