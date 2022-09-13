Иномарка протаранила автобус на остановке в Екатеринбурге

Авария произошла в утреннее время 13 сентября возле ТЦ, пишет Е1.
Водитель автомашины KIA Rio ехал по улице Вильгельма де Геннина со стороны улицы Павла Шаманова. На перекрестке с Краснолесья он захотел совершить поворот налево, но врезался в KIA Optima, которая ехала на встречной полосе.
От удара второй автомобиль отлетел прямо в автобус НЕФАЗ, который стоял на остановочном пункте. Водитель «летящей» иномарки получил травмы, он в больнице.
Напомним, что вчера, 12 сентября, три школьника решили покататься на машине без прав и попали в аварию. Двое из них скончались. Авария произошла под Челябинском.