Качество воздуха за год ухудшилось в городах Свердловской области

За 2021 год количество выбросов в Свердловской области выросло на 0,05% и составило 784 тысячи тонн. Из них 32,9% выбросов произведены предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, 22,2% — предприятия по металлургическому производству и 16,2% — по добыче металлургических руд.