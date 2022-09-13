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Качество воздуха за год ухудшилось в городах Свердловской области

Сегодня, 21:34
Фото: TagilCity.ru
За 2021 год качество воздуха в нескольких городах Свердловской области ухудшилось. Такие данные приводятся в распоряжении о докладе «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2021 году», опубликованном на сайте правительства региона.

Согласно документу, по сравнению с 2020 годом уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле изменился с высокого до очень высокого, а в Екатеринбурге и Краснотурьинске — с низкого до высокого. Причиной изменения уровня называется ужесточение нормативов СанПиН.

За 2021 год количество выбросов в Свердловской области выросло на 0,05% и составило 784 тысячи тонн. Из них 32,9% выбросов произведены предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, 22,2% — предприятия по металлургическому производству и 16,2% — по добыче металлургических руд.

 

В докладе сказано, что влиянию социально-гигиенических факторов подвержено 78,8% населения. А среди основных веществ-загрязнителей выделяются взвешенные вещества, различные виды пыли и диоксид азота.

Напомним, Свердловской области будет выделено 1,6 млрд рублей для снижения загрязнения окружающей среды. Из них 520 млрд регион получит в 2022 году, остальные 1,1 млрд — в 2023 году. Соответствующее распоряжение в мае подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

21 день в августе вредные вещества в тагильском воздухе превышали норму
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#Ирина Кирилова#Экология#Касается каждого#Новости УрФО#Свердловская область#Воздух#Качество#Выбросы
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