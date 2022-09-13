Кандидаты от «Единой России» на думское кресло лидируют в большинстве округов ГГО

На выборах депутатов Горноуральского округа на 17 округах из 20 лидируют кандидаты от партии «Единая Россия». На остальных трех округах больше всех голосов от избирателей получили самовыдвиженцы.

Округ № 1 — начальник пожарной части в поселке Горноуральский Илья Бекезин («Единая Россия»). Округ № 2 — индивидуальный предприниматель Елена Горбунова («Единая Россия»). Округ № 3 — директор «Горноуральского центра культуры» («Единая Россия»). Округ № 4 — тренер «Центра развития спорта» Виталий Чесноков («Единая Россия»). Округ № 5 — председатель Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва Владимир Доможиров («Единая Россия»). Округ № 6 — заведующая детским садом № 87 Алла Семенова («Единая Россия»). Округ № 7 — директор «Николо-Павловской детской школы искусств» Ольга Рогожина («Единая Россия»). Округ № 8 — заместитель директора школы № 5 в Николо-Павловском Светлана Ременец («Единая Россия»). Округ № 9 — администратор МФЦ в Ленинском районе Нижнего Тагила Лариса Чебенева (самовыдвиженец). Округ № 10 — директор ООО «ТоргРесурс» Валентина Горбаченко («Единая Россия»). Округ № 11 — индивидуальный предприниматель Александр Симонов («Единая Россия»). Округ № 12 — пенсионер Вера Альмиева (самовыдвиженец). Округ № 13 — индивидуальный предприниматель Владимир Черняев (самовыдвиженец). Округ № 14 — начальник службы АО «ГАЗЭКС» Илья Москаленко («Единая Россия»). Единственный кандидат на округе. Округ № 15 — заведующая детским садом № 34 Елена Пудова («Единая Россия»). Округ № 16 — директор «Петрокаменского центра культуры» Елена Казанцева («Единая Россия»). Округ № 17 — директор школы № 1 Ольга Паньшина («Единая Россия»). Округ № 18 — заведующая филиалом школы № 2 в селе Башкарка Ольга Михайлова («Единая Россия»). Округ № 19 — директор школы № 2 Ирина Паньшина («Единая Россия»). Округ № 20 — заведующая отделением сопровождения замещающих семей «КЦСОН Пригородного района» Ирина Будяк («Единая Россия»). Всего на восьмой созыв депутатов Горноуральского городского округа переизбрались 14 человек. Остальные шесть займут кресла народных избранников впервые. Напомним, выборы губернатора Свердловской области, которые состоялись 11 сентября, выиграл действующий глава региона Евгений Куйвашев. Избиратели отдали ему 618,6 тысячи голосов, что составляет 65,78% от общей явки. Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области Узнать подробнее Читайте также: Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре 68 тысяч тагильчан проголосовали на выборах 11 сентября Двое депутатов предыдущего созыва проигрывают новые выборы в Гордуму Нижнего Тагила