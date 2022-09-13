Курьера Delivery Club отстранили от работы из-за погрома в Екатеринбурге

В Delivery Club рассказали «КП-Екатеринбург», что мужчина заблокирован в сервисе и больше не будет работать доставщиком от лица компании. Также в отделе по связям с общественностью подметили, что расскажут полицейским всю известную информацию о екатеринбуржце, но передавать личные данные заказчику или иным лицам не будут по причине того, что подобные действия находятся вне закона.