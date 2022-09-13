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Курьера Delivery Club отстранили от работы из-за погрома в Екатеринбурге

Сегодня, 09:00
Фото: 1MI
Екатеринбуржец, работающий в службе доставки Delivery Club, больше не будет развозить продукты — его отстранили от работы. Причина в его поведении.

Курьер с силой толкал подъездную дверь, сломал магнитный стопор и пробил ручкой стену. Очевидица событий пожаловалась на его действия, наполненные агрессией. Также мужчина из сервиса доставки кинул пакет с заказом клиентки и разорвал его.

В Delivery Club рассказали «КП-Екатеринбург», что мужчина заблокирован в сервисе и больше не будет работать доставщиком от лица компании. Также в отделе по связям с общественностью подметили, что расскажут полицейским всю известную информацию о екатеринбуржце, но передавать личные данные заказчику или иным лицам не будут по причине того, что подобные действия находятся вне закона.

Курьер Delivery Club швырял продукты екатеринбуржца в лифте
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Курьер#Еда#Хулиганство
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