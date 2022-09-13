Квартиру на окраине Москвы можно обменять на пять в Нижнем Тагиле

Эксперты подсчитали, что за продажу самой обычной «однушки» в спальном районе столицы можно стать «жилищным олигархом» в регионах. Дело в том, что жилплощадь в Москве на территории МКАД, согласно актуальным подсчетам, стоит примерно 17 миллионов рублей на вторичном рынке (около 317 тысяч рублей за квадратный метр). На окраинах квартиры стоят дешевле — приблизительно 11 миллионов рублей.
Таким образом, за продажу квартиры в столице России по цене, описанной выше, можно приобрести 242 квадратных метра недвижимости в Нижнем Тагиле, 201 — в Магнитогорске, 186 — в Кургане, сообщают РИА Недвижимость со ссылкой на аналитику «Мир квартир».
Ранее стало известно о том, какую недвижимость в Тагиле желают приобрести пользователи «Яндекса».