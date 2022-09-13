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Квартиру на окраине Москвы можно обменять на пять в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
За продажу однокомнатной квартиры в Москве можно купить пять квартир совокупной площадью 242 «квадрата» в Нижнем Тагиле.

Эксперты подсчитали, что за продажу самой обычной «однушки» в спальном районе столицы можно стать «жилищным олигархом» в регионах. Дело в том, что жилплощадь в Москве на территории МКАД, согласно актуальным подсчетам, стоит примерно 17 миллионов рублей на вторичном рынке (около 317 тысяч рублей за квадратный метр). На окраинах квартиры стоят дешевле — приблизительно 11 миллионов рублей.

Таким образом, за продажу квартиры в столице России по цене, описанной выше, можно приобрести 242 квадратных метра недвижимости в Нижнем Тагиле, 201 — в Магнитогорске, 186 — в Кургане, сообщают РИА Недвижимость со ссылкой на аналитику «Мир квартир».

Ранее стало известно о том, какую недвижимость в Тагиле желают приобрести пользователи «Яндекса».

Какую недвижимость хотят купить в Тагиле пользователи «Яндекса»
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Недвижимость#Москва#Квартира#Купить#Жилье
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