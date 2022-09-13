Медвежонок вышел к людям в Первоуральске

Неизвестно, откуда дикое животное появилось в городе. Очевидцы предполагают, что медведь мог сбежать от хозяина, проживающего в садах. Люди могли сделать мишку своим домашним питомцем. В ином случае, если зверь жил на воле, его мама может ходить где-то рядом, что представляет опасность для людей.
В сообществе «Инцидент | Первоуральск», где опубликовано видео, люди предполагают, что медвежонок прибежал из леса из-за того, что оголодал. Местные жители также выражают опасение за судьбу косолапого.
Зелёным бы сообщить. Пусть пристроят. А то пропадёт кроха, — пишет Марина А.