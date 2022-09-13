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Медвежонок вышел к людям в Первоуральске

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
Маленький медведь попал в поле зрения очевидцев в минувшую субботу по адресу Прокатчиков, 8 в Первоуральске. Зверь бежал по дороге.

Неизвестно, откуда дикое животное появилось в городе. Очевидцы предполагают, что медведь мог сбежать от хозяина, проживающего в садах. Люди могли сделать мишку своим домашним питомцем. В ином случае, если зверь жил на воле, его мама может ходить где-то рядом, что представляет опасность для людей.

В сообществе «Инцидент | Первоуральск», где опубликовано видео, люди предполагают, что медвежонок прибежал из леса из-за того, что оголодал. Местные жители также выражают опасение за судьбу косолапого.

Зелёным бы сообщить. Пусть пристроят. А то пропадёт кроха, — пишет Марина А.
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#Анна Варнакина#Происшествия#Первоуральск#Медведь#Дикий зверь#Опасность
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