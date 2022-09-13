На Урале стрелок заставил спуститься на землю парня на параплане

На Урале охранники Минтранса РФ увидели над Рефтинской ГРЭС парапланериста. Так как летать там запрещено, ему пришлось помочь спуститься.

Дело в том, что Рефтинская РГЭС — охраняемый объект. Летать над ним нельзя, сообщает Е1. Стрелку Галине Реутовой, которая первой увидела парапланериста в небе, вместе с коллегами подала сигналы нарушителю. Мужчину задержали. Далее начальник караула Виктор Гунин узнал от подчиненных о произошедшем. Сотрудникам удалось предупредить незаконное проникновение на крупнейший объект энергетического комплекса страны, после чего передать нарушителя сотрудникам полиции, — рассказали в УВО Минтранса. Тех, кто поймал нарушителя, выдали значки «Отличник», а также денежные премии.