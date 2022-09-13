О заморенных голодом собаках в бывшем питомнике под Первоуральском заявили активисты

Зоозащитники утверждают, что на одном из участков ранее находился питомник. Там разводили овчарок. Владелец скончался, а его родственники за животными не ухаживают, утверждают зоозащитники. Собак, по их словам, не кормят и не дают воду.
На данный момент активисты уже запланировали поездку в бывший питомник. Они также просят подключиться к этому делу правоохранительные органы.
На фото одна из бывших подопечных этого злополучного питомника, которую одной соседке удалось каким-то чудом забрать себе. И это — собака уже немного откормлена, — сообщается в группе «Приют для бездомных животных г. Первоуральск».