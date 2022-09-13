TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

О заморенных голодом собаках в бывшем питомнике под Первоуральском заявили активисты

Сегодня, 19:42
Фото: «Приют для бездомных животных г. Первоуральск»
На жестокое обращение с собаками в поселке Магнитка под Первоуральском пожаловались местные зоозащитники. Они заявили, что животных морят голодом.

Зоозащитники утверждают, что на одном из участков ранее находился питомник. Там разводили овчарок. Владелец скончался, а его родственники за животными не ухаживают, утверждают зоозащитники. Собак, по их словам, не кормят и не дают воду.

На данный момент активисты уже запланировали поездку в бывший питомник. Они также просят подключиться к этому делу правоохранительные органы.

На фото одна из бывших подопечных этого злополучного питомника, которую одной соседке удалось каким-то чудом забрать себе. И это — собака уже немного откормлена, — сообщается в группе «Приют для бездомных животных г. Первоуральск».
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Первоуральск#Собака#Природа#Животные#Приют
Подпишитесь
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:56
На Иван-озере под Нижним Тагилом появилась бетонная плотина
Вчера, 19:00
Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:56
Тагильчане пожаловались на ржавую холодную воду. Ответ коммунальщиков
Сегодня, 15:44
Иск к детскому лагерю ЕВРАЗ НТМК под Нижним Тагилом готовит Роспотребнадзор
Вчера, 20:14
Кандидаты от «Единой России» на думское кресло лидируют в большинстве округов ГГО
Сегодня, 13:31