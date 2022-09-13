Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле

13 сентября на базе Городской станции юных натуралистов на улице Пархоменко, 18 состоялось открытие экостанции для школьников. В мероприятии приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров, начальник управления образования Татьяна Удинцева и другие почетные гости.
У нас уникальная станция юных натуралистов, поэтому на ее базе создана единственная в Свердловской области экостанция. Оборудована она современной техникой — у ребят есть возможность использовать самые современные технологии для своих исследовательских работ. На базе данного учреждения будет открыто еще несколько лабораторий, — отметил глава города Владислав Пинаев.
Экостанция в Нижнем Тагиле — первый проект для юных исследователей в Свердловской области. Комплекс, который включает в себя две лаборатории для био- и экомониторинга, оборудован высокотехнологичными оборудованием и техникой: микроскопами, робототехническим комплексом «Умная теплица», приборами для препарирования, исследования почвы, воды, продуктов питания и живых организмов. С их помощью юные экологи смогут наблюдать за изменениями в природе и проводить научные исследования.
По словам директора Городской станции юных натуралистов Андрея Чепелева, педагоги учреждения разработали для воспитанников программы допобразования по шести естественнонаучным направлениям: агро-, био- и экомониторинг; лесное дело; проектирование и профи.
Хочется сказать спасибо администрации города, команде главы города — мы всегда ощущали поддержку. Сегодня более 1,5 тысячи детей занимаются в нашем учреждении. Наши педагоги написали программы и набирают новых ребят. Юные экологи готовы исследовать, изучать, а также ходить в походы, — сказал Андрей Чепелев.
Во время мероприятия воспитанники учреждения взяли в свои ряды новобранцев. Будущие экологи произнесли клятву натуралистов, а также приняли зеленые галстуки — на этот раз от чиновников, а не от старших товарищей.
Почетным гостям мероприятия воспитанники Городской станции юных натуралистов продемонстрировали технику и даже открытия, которые смогли совершить при помощи нового оборудования. Так, ребята повторили стартап по выведению полезного лишайника. Школьники собрали в лесу мох, сварили его в соде, затем — в растворе меда и малины. В результате получилось полезное и вкусное, как отметили гости после пробы, средство для очистки организма, повышения иммунитета и, по поверьям народов Севера, лечения онкозаболеваний.
Помимо этого, ученики проанализировали состав популярной газированной воды. В ходе исследования они пришли к выводу, что людям лучше избегать употребления данных напитков.
Также юные экологи продемонстрировали работу многофункционального тестера окружающей среды, который замеряет световой и звуковой фон в помещении и силу ветра на улице. Протестировали эковизор для измерения нитратов в продуктах. Школьники отметили, что теперь могут проводить исследования во время походов — все приборы переносные и оснащены аккумуляторами.
Начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева отметила, что сегодня открыты два основных модуля экостанции — всего их будет шесть.
Станция не первая, а единственная в Свердловской области, потому что наша станция юных натуралистов является региональным центром экологического образования в регионе. То есть наши педагоги, дети являются координаторами событий в образовании детей со всей области. Поэтому было принято решение именно здесь создать экостанцию. Достижения ребят-экологов очень высокого уровня, сродни исследованиям научно-исследовательских институтов. Они помогают градообразующим предприятиям, делают открытия. Здесь работают уникальные педагоги, в том числе кандидаты биологических наук, которые ведут ребят к познанию основ экологии, — сказала Татьяна Удинцева.
Напомним, на создание областной экостанции Нижнего Тагила из муниципального бюджета было выделено 3,6 млн рублей.