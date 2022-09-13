Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле

Почетным гостям мероприятия воспитанники Городской станции юных натуралистов продемонстрировали технику и даже открытия, которые смогли совершить при помощи нового оборудования. Так, ребята повторили стартап по выведению полезного лишайника. Школьники собрали в лесу мох, сварили его в соде, затем — в растворе меда и малины. В результате получилось полезное и вкусное, как отметили гости после пробы, средство для очистки организма, повышения иммунитета и, по поверьям народов Севера, лечения онкозаболеваний.