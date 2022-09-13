Политика ЦБ: деньги есть, но не для всех

Одной из важнейших задач Банка России является поддержание инфляции на приемлемом уровне. Для этого в марте 2022 года была увеличена ключевая ставка до 20%. В результате людям оказались практически недоступны кредиты и ипотека. Теперь ставка опускается, так как уже 3 месяца длится дефляция. На данный момент она составляет 8%, а на ближайшем заседании ЦБ планируется снизить ставку до 7,5%, сообщают «Новые известия».
Полцарства за инфляцию
Центробанк РФ пытается управлять инфляцией. В 2021-2022 годах он был признан самым непредсказуемым среди развивающихся стран. С начала 2021 года было проведено 13 заседаний. Их них только в 6 прогноз аналитиков совпал с принятым решением. В прошлом году, по данным издания, аналитики ошибались на 0,25 п. п. А в этом году уже на 0,85 п. п.
ЦБ готов предпринимать решительные и непопулярные меры для того, чтобы привести инфляцию к показателю в 4%. При этом в августе годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Поэтому Эльвира Набиуллина выступает против майнинга криптовалют, так как это ведет к тому, что появляются «лишние деньги». Для этого средства ФНБ вкладываются в зарубежные проекты, например, строительство АЭС. В 2021 году также было одобрено финансирование строительства комплекса для переработки газа с содержанием этана в Уст-Луге на 900 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на приобретение импортного оборудования.
Одним из главных факторов усиления инфляции в ЦБ видят потребительский спрос. Чем активнее люди будут приобретать товары и услуги, тем сильнее будет ЦБ «закручивать гайки», тормозя рост благосостояния жителей страны.
Сама Эльвира Набиуллина неоднократно утверждала, что программа количественного смягчения не является подходящим вариантом для России. В данном случае имеется ввиду, что будет поддерживаться низкая ставка, делающая кредиты для развития бизнеса и спроса привлекательными. При этом депозиты гражданам будут не интересны. Заявления глава ЦБ РФ делала в 2013, 2015 и 2020 годах. Таким образом, проводимая политика ЦБ противоречит выпуску на рынок дополнительных денег.
Всем нельзя, а госкомпаниям можно
Все меняется, когда речь идет о госбанках и иных госкомпаниях. У ЦБ уже имеется опыт «печатания» средств для поддержки крупнейших банков. В 2021 году были выпущены в обращение один триллион рублей, которые направлены на поддержку работы семи крупнейших банков, которые пострадали от оттока капитала.
В 2022 году Центробанк начал списывать замороженную валюту с баланса ФНБ. Однако там начали появляться рубли. Так за июнь и июль ФНБ потерял 1,575 млрд евро, 166 млн фунтов стерлингов и 27,5 млрд японских йен. Взамен были выпущены 630 млрд рублей в июне и 1,2 трлн рублей в июле. С 1 января по 31 июля 2022 года в России денежной массы стало больше на 6,6% (до 70,6 трлн рублей).
Средства сразу были направлены на финансирование дефицита федерального бюджета, выросшего до 900 млрд в июле, а часть была отдана госкомпаниям. Так, 50 млрд рублей досталось «Газпромбанку», 4,2 млрд рублей — фонду развития ЖКХ, 34,3 млрд рублей — «Аэрофлоту».
Кроме того, в августе был выпущен документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» для обсуждения. В нем предлагается поддержать пострадавшие от санкций банки. Для этого нужно создать фонд, который формируется за счет отчислений финансовых посредников. Однако Национальный совет финансового рынка (НСФР) предупреждает, что так перераспределяются потери от ключевых банков на небольшие частные. Под санкциями оказываются госбанки, а платят за это все. В результате ЦБ создает условия для монетарной инфляции, запуская станок на нужды госкомпаний. А затем борется с получившейся инфляцией, лишая людей и малый бизнес доступа к дешевому капиталу.
Таким образом проявляется дуализм, заявляют «Новые известия» — для населения средства не нужны, так как они провоцируют инфляцию, но госомпаниям — пожалуйста.