Политика ЦБ: деньги есть, но не для всех

Центробанк РФ пытается управлять инфляцией. В 2021-2022 годах он был признан самым непредсказуемым среди развивающихся стран. С начала 2021 года было проведено 13 заседаний. Их них только в 6 прогноз аналитиков совпал с принятым решением. В прошлом году, по данным издания, аналитики ошибались на 0,25 п. п. А в этом году уже на 0,85 п. п.

ЦБ готов предпринимать решительные и непопулярные меры для того, чтобы привести инфляцию к показателю в 4%. При этом в августе годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Поэтому Эльвира Набиуллина выступает против майнинга криптовалют, так как это ведет к тому, что появляются «лишние деньги». Для этого средства ФНБ вкладываются в зарубежные проекты, например, строительство АЭС. В 2021 году также было одобрено финансирование строительства комплекса для переработки газа с содержанием этана в Уст-Луге на 900 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на приобретение импортного оборудования.

Одним из главных факторов усиления инфляции в ЦБ видят потребительский спрос. Чем активнее люди будут приобретать товары и услуги, тем сильнее будет ЦБ «закручивать гайки», тормозя рост благосостояния жителей страны.