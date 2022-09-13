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Резервистов начали вызывать в военкоматы Екатеринбурга

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга сообщают о том, что им начали вручать повестки из военкомата. Мужчин зовут на двухмесячные армейские сборы.

Молодой человек, находящийся в резерве, рассказал Е1, что его попросили прийти в военкомат на улице Вишневая и отдать документы. С его слов, глава отдела объявил срочные сборы, на которые необходимо было приехать 12 сентября для работы с техникой. В повестке не указывалось, что целью визита является оглашение информации о проведении сборов.

О подобных ситуациях сообщают и другие «призывники». Они обращаются за консультацией к юристам. За отказ прийти в военкомат по повестке, а также за неявку на сборы, предполагается материальная ответственность в виде штрафа. В ином случае необходимо предъявить доказательства уважительной причины отсутствия.

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#Екатеринбург#Общество#Военкомат#Сборы#Военные сборы#Резерв#Анна Варнакина
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