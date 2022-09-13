Резервистов начали вызывать в военкоматы Екатеринбурга

Молодой человек, находящийся в резерве, рассказал Е1, что его попросили прийти в военкомат на улице Вишневая и отдать документы. С его слов, глава отдела объявил срочные сборы, на которые необходимо было приехать 12 сентября для работы с техникой. В повестке не указывалось, что целью визита является оглашение информации о проведении сборов.