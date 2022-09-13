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Самолет застыл перед взлетной полосой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Летное судно авиакомпании Pegas Fly застыло перед взлетной полосой в Кольцово в Екатеринбурге.

Это произошло 13 сентября. Пассажиров, приготовившихся ко взлету, попросили пройти обратно в зал ожидания, сообщает издание Е1.

Из аэропорта вылет планировался в Волгоград в 23:45. Но случились неполадки. Один из пассажиров рассказал, что судно уже готовилось к выезду на взлетную полосу, как вдруг отключились двигатели. Далее в самолете был отключен свет.

Пилот судна тогда сказал в громкоговоритель, что случились проблемы, которые связаны с компьютером. За всеми участниками полета приехал автобус. Все были доставлены в аэропорт.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Самолет#Аэропорт#Кольцово
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