Самолет застыл перед взлетной полосой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Это произошло 13 сентября. Пассажиров, приготовившихся ко взлету, попросили пройти обратно в зал ожидания, сообщает издание Е1.
Из аэропорта вылет планировался в Волгоград в 23:45. Но случились неполадки. Один из пассажиров рассказал, что судно уже готовилось к выезду на взлетную полосу, как вдруг отключились двигатели. Далее в самолете был отключен свет.
Пилот судна тогда сказал в громкоговоритель, что случились проблемы, которые связаны с компьютером. За всеми участниками полета приехал автобус. Все были доставлены в аэропорт.