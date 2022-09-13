Соль, сахар, гречка и мука: какие продукты больше всего подорожали за год на Урале

Так, больше всего с августа 2021 года по август 2022 года подорожали соль (+48,06%) и сахар (+39,46%), до 18,29 рубля и 73,03 рубля соответственно.
Килограмм говядины в среднем прибавил в цене 23,04% (496,68 рубля), мука стоила 55,48 рубля (+22,12%), литр молока — 65,26 рубля (+20,94%). Рис в августе свердловчане могли купить в среднем за 132,79 рубля (+24,89%), гречку — за 140,95 рубля (+20,4%), а вермишель — за 129,55 (+19,62%). Также подорожали курица и рыба, сливочное и подсолнечное масло, чай, хлеб и яблоки.
Сезонное снижение цен зафиксировано лишь на овощи, но не на все. Картофель подешевел за год до 31,82 рубля (-8,36%), капуста — до 22,05 рубля (-38,12%), морковь — до 42,1 рубля (-22,71%). А вот лук подорожал до 40,42 рубля за килограмм (+18,26%).