Соль, сахар, гречка и мука: какие продукты больше всего подорожали за год на Урале

Сезонное снижение цен зафиксировано лишь на овощи, но не на все. Картофель подешевел за год до 31,82 рубля (-8,36%), капуста — до 22,05 рубля (-38,12%), морковь — до 42,1 рубля (-22,71%). А вот лук подорожал до 40,42 рубля за килограмм (+18,26%).