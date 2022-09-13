TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Сотрудники ФСБ сбили летевший в колонию Екатеринбурга квадрокоптер

Сегодня, 13:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН и ФСБ перехватили квадрокоптер, который летел с телефонами в колонию строгого режима №10.

Цель полета – довезти до заключенных мобильные устройства, рассказали в региональном ГУФСИН. Кто именно намеревался довести это незаконное действо до конца, пока неизвестно.

ЧП случилось в понедельник, 12 сентября, примерно в 21:50. На аппарат были прикреплены два сотовых телефона. Устройство перехватили на одном из участков внешней запретной зоны.

Ранее, три года назад, в тагильскую колонию ИК-5 злоумышленники пытались пронести телефоны, используя квадрокоптер. Однако управление над аппаратом было потеряно.

Читайте также:
Наркоторговец и автоугонщик сбежали из свердловской колонии
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Колония#Квардрокоптер#ФСБ#УФСИН#Телефоны
Подпишитесь
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:56
На Иван-озере под Нижним Тагилом появилась бетонная плотина
Вчера, 19:00
Кандидаты от «Единой России» на думское кресло лидируют в большинстве округов ГГО
Сегодня, 13:31
Тагильчане пожаловались на ржавую холодную воду. Ответ коммунальщиков
Сегодня, 15:44
Иск к детскому лагерю ЕВРАЗ НТМК под Нижним Тагилом готовит Роспотребнадзор
Вчера, 20:14
Сероводородный воздух и вода с перьями. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Вчера, 12:13