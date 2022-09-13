Сотрудники ФСБ сбили летевший в колонию Екатеринбурга квадрокоптер

Цель полета – довезти до заключенных мобильные устройства, рассказали в региональном ГУФСИН. Кто именно намеревался довести это незаконное действо до конца, пока неизвестно.
ЧП случилось в понедельник, 12 сентября, примерно в 21:50. На аппарат были прикреплены два сотовых телефона. Устройство перехватили на одном из участков внешней запретной зоны.
Ранее, три года назад, в тагильскую колонию ИК-5 злоумышленники пытались пронести телефоны, используя квадрокоптер. Однако управление над аппаратом было потеряно.