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Стали известны подробности ДТП автобуса и фуры в Полевском

Сегодня, 15:58
Фото: пресс-служба МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, которое произошло между рейсовым автобусом и грузовиком в Полевском на нерегулируемом перекрестке.
Фото: пресс-служба МВД России по Свердловской области

ЧП случилось примерно в 12.50 на пересечении улиц Штанговая и Советская. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что 39-летний водитель грузовика Volvo не уступил дорогу автобусу, за рулем которого находился 60-летний водитель. В результате происшествия пострадал водитель автобуса, кондуктор и три пассажира – двоим по 18 лет, одной – 17.

Водитель фуры находился в рабочей командировке. Он пояснил, что слишком поздно заметил автобус. Рейсовый автобус осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №12 «Полевской-Зеленый Бор». В салоне всего находилось 4 человека.

В результате в отношении водителя грузовика возбудили дело по ч. 2 ст.12.13 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему преимущество проезда.

#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Фура#Грузовик#Автобус
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