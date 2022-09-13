Свердловчанин забил друга до смерти из-за грязного унитаза

Во время конфликта гость нанес потерпевшему не меньше 10 ударов руками, ногами и фрагментами деревянного стула по всему телу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Избитый мужчина был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.