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Свердловчанин забил друга до смерти из-за грязного унитаза

Сегодня, 19:56
Фото: 1MI
Житель Кировграда пришел к другу в гости. Когда он увидел, что у него грязный унитаз, то разозлился и убил владельца дома. Сделал он это с помощью кусков деревянного стула.

Во время конфликта гость нанес потерпевшему не меньше 10 ударов руками, ногами и фрагментами деревянного стула по всему телу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Избитый мужчина был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент случился в момент, когда гость решил сходить у друга в уборную, но там оказался грязный унитаз. Обвиняемый решил высказать свое недовольство. Однако хозяину жилища не понравилась критика. В результате началась драка, закончившаяся смертью хозяина жилья.

 
Следователями было осмотрено место убийства и опрошены свидетели. Если вина мужчины будет подтверждена, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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