Свердловчанин забил друга до смерти из-за грязного унитаза

Во время конфликта гость нанес потерпевшему не меньше 10 ударов руками, ногами и фрагментами деревянного стула по всему телу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Избитый мужчина был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент случился в момент, когда гость решил сходить у друга в уборную, но там оказался грязный унитаз. Обвиняемый решил высказать свое недовольство. Однако хозяину жилища не понравилась критика. В результате началась драка, закончившаяся смертью хозяина жилья.