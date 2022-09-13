Свердловские власти планируют получить 20 млрд на замену теплосетей в муниципалитетах

Это будет Нижний Тагил, Кировград, Каменский район и, думаю, Тавда. Мы прекрасно знаем те узкие места, которые есть на территории Свердловской области. Когда мы говорим «населённый пункт», мы не имеем в виду, что проблемы на всей его территории. Есть отдельные участки, которые необходимо демонтировать или менять, — прокомментировал на пресс-конференции министр.

Он отметил, что в 2022 году для подготовки к отопительному сезону в Свердловской области было выделено 8 млрд рублей. В общей сложности подготовлены 36 тысяч домов общей площадью в 99 млн кв. м и 1,5 тысячи котельных.

Новая программа по замене тепловых и водоснабжающих сетей начнёт своё действие с 2023 года. Предполагается, что в течение пяти лет на неё будет направляться по 150 млрд рублей. Они каждый будут распределяться на все регионы.