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Свердловские власти планируют получить 20 млрд на замену теплосетей в муниципалитетах

Сегодня, 21:18
Фото: 1MI
Власти Свердловской области планируют получить 20 млрд рублей по федеральной программе на ремонт и замену тепловых и водоснабжающих сетей в муниципалитетах.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава регионального Министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По его словам, несколько территорий обязательно попадут в программу.

Это будет Нижний Тагил, Кировград, Каменский район и, думаю, Тавда. Мы прекрасно знаем те узкие места, которые есть на территории Свердловской области. Когда мы говорим «населённый пункт», мы не имеем в виду, что проблемы на всей его территории. Есть отдельные участки, которые необходимо демонтировать или менять, — прокомментировал на пресс-конференции министр.

Он отметил, что в 2022 году для подготовки к отопительному сезону в Свердловской области было выделено 8 млрд рублей. В общей сложности подготовлены 36 тысяч домов общей площадью в 99 млн кв. м и 1,5 тысячи котельных. 

Новая программа по замене тепловых и водоснабжающих сетей начнёт своё действие с 2023 года. Предполагается, что в течение пяти лет на неё будет направляться по 150 млрд рублей. Они каждый будут распределяться на все регионы.

 

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Трубы#Замена#Ремонт
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