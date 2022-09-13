Тагильчане поучаствовали в конкурсе рисунков «Супергерой воды»

В рамках конкурса детям нужно было изобразить вымышленного персонажа-супергероя, который занимается охраной и спасением водных ресурсов. Рисовать можно было любыми материалами. Важно было придумать имя герою и рекламный слоган. Работы принимали с 1 июля по 1 сентября.
Как рассказала эколог «Водоканал-НТ» Юлия Олюнина, в качестве жюри выступили руководители различных подразделений и сотрудники предприятия.
По итогам конкурса были выбраны 25 работ. Из них - 9 участников стали дипломантами конкурса, остальные призерами. Все дети получили памятные подарки и грамоты, - рассказала Юлия Олюнина.
Председатель Совета директоров «Водоканал-НТ» Сергей Силяев отметил, что главным приоритетом остается обеспечение бесперебойного водоснабжения города, снижение аварийности за счет капремонта оборудования и обновления сетей, а также обеспечение качества подаваемой воды. В честь дня рождения компании участие в конкурсе было доступно для всех тагильчан.
Залогом нашего успеха являются сотрудники «Водоканала-НТ». И в этот день особо хочется отметить труд рабочих специалистов и инженеров, которые ежедневно прилагают все усилия, чтобы жизнь наших тагильчан стала комфортнее, - сказал Сергей Силяев.
Список призеров и дипломантов конкурса выглядит так:
Подарки можно получить в здании ООО «Водоканал-НТ» по ул. Красноармейская 45а. Тел. для справок +79634461063.