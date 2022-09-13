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Тагильчане поучаствовали в конкурсе рисунков «Супергерой воды»

Сегодня, 18:50
Фото: ООО "Водоканал-НТ"
Юные жители Нижнего Тагила стали участниками конкурса рисунков, организованного ООО «Водоканал-НТ». Соревнование было организовано в честь 16-летия компании.

В рамках конкурса детям нужно было изобразить вымышленного персонажа-супергероя, который занимается охраной и спасением водных ресурсов. Рисовать можно было любыми материалами. Важно было придумать имя герою и рекламный слоган. Работы принимали с 1 июля по 1 сентября.

Как рассказала эколог «Водоканал-НТ» Юлия Олюнина, в качестве жюри выступили руководители различных подразделений и сотрудники предприятия.  

По итогам конкурса были выбраны 25 работ. Из них - 9 участников стали дипломантами конкурса, остальные призерами. Все дети получили памятные подарки и грамоты, - рассказала Юлия Олюнина.

Председатель Совета директоров «Водоканал-НТ» Сергей Силяев отметил, что главным приоритетом остается обеспечение бесперебойного водоснабжения города, снижение аварийности за счет капремонта оборудования и обновления сетей, а также обеспечение качества подаваемой воды. В честь дня рождения компании участие в конкурсе было доступно для всех тагильчан.

Залогом нашего успеха являются сотрудники «Водоканала-НТ». И в этот день особо хочется отметить труд рабочих специалистов и инженеров, которые ежедневно прилагают все усилия, чтобы жизнь наших тагильчан стала комфортнее, - сказал Сергей Силяев.
Фото: ООО "Водоканал-НТ"

Список призеров и дипломантов конкурса выглядит так:

  • Александра Сибагатуллина,
  • Амина Сахаутдинова,
  • Андрей Елкин,
  • Анна Мамлеева,
  • Вадим Федотов,
  • Василиса Себелева,
  • Вероника Коробкина,
  • Виктория Маханек,
  • Владимир Долгошеев,
  • Владимир Курандин,
  • Владимир Шишкин,
  • Всеволод Долгошеев,
  • Глеб Кизилов,
  • Дарья Фирсова,
  • Елена Позмогова,
  • Елизавета Карабанова,
  • Константин Карыпов,
  • Кристина Пичурина,
  • Максим Самарин,
  • Надежда Панькова,
  • Полина Дмитрова,
  • Радмир Стяжкин,
  • Ростислав Татаринов,
  • Сергей Самарин,
  • Ульяна Кизилова.

Подарки можно получить в здании ООО «Водоканал-НТ» по ул. Красноармейская 45а. Тел. для справок +79634461063.

#Елена Озерова#Свободное время#Нижний Тагил#Конкурс рисунков#Дети#Рисунки#Водоканал-НТ
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