Тагильчане поучаствовали в конкурсе рисунков «Супергерой воды»

В рамках конкурса детям нужно было изобразить вымышленного персонажа-супергероя, который занимается охраной и спасением водных ресурсов. Рисовать можно было любыми материалами. Важно было придумать имя герою и рекламный слоган. Работы принимали с 1 июля по 1 сентября.