Тагильчане пожаловались на ржавую холодную воду. Ответ коммунальщиков

В начале сентября две жительницы Нижнего Тагила пожаловались на качество холодной воды. По их словам, вода резко помутнела и изменилась в цвете.
Почему холодная вода стала рыжей? Несколько вещей уже испорчено, — пишет тагильчанка, проживающая в доме № 34 на улице Победы.
При этом обращения поступили от жителей, чьи дома расположены вблизи образовательных учреждений. В пресс-службе «Водоканал-НТ» объяснили, что в городе проходит плановая проверка пожарных гидрантов. Готовность оборудования к работе тестируют два раза в год — с 15 апреля по 31 мая и с 15 августа по 30 сентября.
Проверка пожарных гидрантов проходит по всему городу, в том числе в непосредственной близости с соцобъектами. Контроль оборудования осуществляют как специальная комиссия, так и сотрудники образовательных учреждений, — отметили в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, в марте этого года за грязную горячую воду на ГГМ оштрафовали управляющую компанию. Редакция TagilCity.ru выяснила, как в домах города проверяют качество воды и почему за отклонения от нормы иногда штрафуют руководство УК.