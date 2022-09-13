Тагильчане пожаловались на ржавую холодную воду. Ответ коммунальщиков

При этом обращения поступили от жителей, чьи дома расположены вблизи образовательных учреждений. В пресс-службе «Водоканал-НТ» объяснили, что в городе проходит плановая проверка пожарных гидрантов. Готовность оборудования к работе тестируют два раза в год — с 15 апреля по 31 мая и с 15 августа по 30 сентября.