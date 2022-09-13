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Тагильчане пожаловались на ржавую холодную воду. Ответ коммунальщиков

Сегодня, 15:44
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила начали жаловаться на ржавую холодную воду в домах, расположенных рядом с общеобразовательными учреждениями. С чем это связано и когда устранят, объяснил ООО «Водоканал-НТ».

В начале сентября две жительницы Нижнего Тагила пожаловались на качество холодной воды. По их словам, вода резко помутнела и изменилась в цвете.

Почему холодная вода стала рыжей? Несколько вещей уже испорчено, — пишет тагильчанка, проживающая в доме № 34 на улице Победы.

При этом обращения поступили от жителей, чьи дома расположены вблизи образовательных учреждений. В пресс-службе «Водоканал-НТ» объяснили, что в городе проходит плановая проверка пожарных гидрантов. Готовность оборудования к работе тестируют два раза в год — с 15 апреля по 31 мая и с 15 августа по 30 сентября. 

Проверка пожарных гидрантов проходит по всему городу, в том числе в непосредственной близости с соцобъектами. Контроль оборудования осуществляют как специальная комиссия, так и сотрудники образовательных учреждений, — отметили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, в марте этого года за грязную горячую воду на ГГМ оштрафовали управляющую компанию. Редакция TagilCity.ru выяснила, как в домах города проверяют качество воды и почему за отклонения от нормы иногда штрафуют руководство УК.

Почему за грязную воду оштрафовали управляющую компанию в Нижнем Тагиле
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#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество#Водоканал-НТ#Вода#Холодная вода#Питьевая вода#Красный камень
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