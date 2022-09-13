Тагильчане пожаловались на ржавую воду, а соль, сахар и гречка подорожали

474 школьника из Нижнего Тагила бесплатно отдохнут в санаториях Свердловской области. В тагильском санатории «Руш» будет организовано три смены, на которые поедут 194 школьника с 1 по 11 классы: по 65 человек на первую и вторую, и 64 — на третью. Еще 150 учеников с 1 по 4 классы отправятся в санаторий «Талый ключ» в Артемовском районе, и 130 в санаторий-профилакторий «Дюжонок» в Первоуральске.