Тагильчане пожаловались на ржавую воду, а соль, сахар и гречка подорожали

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали за год на Урале. Статистику по изменению стоимости основной продуктовой корзины за год в регионе предоставил Свердловскстат. Больше всего с августа 2021 года по август 2022 года подорожали соль и сахар, говядина, мука, молоко, рис, гречка, вермишель, курица и рыба, сливочное и подсолнечное масло, чай, хлеб и яблоки.
Новую экостанцию открыли в Городской станции юных натуралистов Нижнего Тагила. Теперь юные экологи смогут проводить эксперименты в области нанотехнологий, исследовать окружающую среду и делать научные открытия. Нижний Тагил стал первым городом в Свердловской области, где реализовали экопроект.
Любители граффити портят в Нижнем Тагиле стены домов, новые благоустроенные парки и скверы. У жителей города давно интересует вопрос, как действенно бороться с вандалами. В различных мнениях разбиралась редакция TagilCity.ru.
474 школьника из Нижнего Тагила бесплатно отдохнут в санаториях Свердловской области. В тагильском санатории «Руш» будет организовано три смены, на которые поедут 194 школьника с 1 по 11 классы: по 65 человек на первую и вторую, и 64 — на третью. Еще 150 учеников с 1 по 4 классы отправятся в санаторий «Талый ключ» в Артемовском районе, и 130 в санаторий-профилакторий «Дюжонок» в Первоуральске.