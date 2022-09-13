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Тагильчане пожаловались на ржавую воду, а соль, сахар и гречка подорожали

Сегодня, 19:29
Фото: 1MI
Тагильчане пожаловались на ржавую холодную воду, а соль, сахар, гречка и мука подорожали за год на Урале более других продуктов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 13 сентября.

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали за год на Урале. Статистику по изменению стоимости основной продуктовой корзины за год в регионе предоставил Свердловскстат. Больше всего с августа 2021 года по август 2022 года подорожали соль и сахар, говядина, мука, молоко, рис, гречка, вермишель, курица и рыба, сливочное и подсолнечное масло, чай, хлеб и яблоки.

Соль, сахар, гречка и мука: какие продукты больше всего подорожали за год на Урале
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Новую экостанцию открыли в Городской станции юных натуралистов Нижнего Тагила. Теперь юные экологи смогут проводить эксперименты в области нанотехнологий, исследовать окружающую среду и делать научные открытия. Нижний Тагил стал первым городом в Свердловской области, где реализовали экопроект.

Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле
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Красный закрытый гроб обнарудили жители Вагонки в Нижнем Тагиле. В течение трех дней он стоял недалеко от здания Молодежного театра.
 
Закрытый гроб обнаружили жители Вагонки в Нижнем Тагиле
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Любители граффити портят в Нижнем Тагиле стены домов, новые благоустроенные парки и скверы. У жителей города давно интересует вопрос, как действенно бороться с вандалами. В различных мнениях разбиралась редакция TagilCity.ru.

Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
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474 школьника из Нижнего Тагила бесплатно отдохнут в санаториях Свердловской области. В тагильском санатории «Руш» будет организовано три смены, на которые поедут 194 школьника с 1 по 11 классы: по 65 человек на первую и вторую, и 64 — на третью. Еще 150 учеников с 1 по 4 классы отправятся в санаторий «Талый ключ» в Артемовском районе, и 130 в санаторий-профилакторий «Дюжонок» в Первоуральске.

474 школьника из Нижнего Тагила бесплатно отдохнут в санаториях Свердловской области
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