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Тагильчанин украл с поезда 4 аккумулятора и был пойман с поличным

Сегодня, 19:12
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по УрФО
Житель Нижнего Тагила попытался похитить четыре аккумуляторных батареи с поезда и сдать их на металлолом, но был задержан с поличным. Теперь ему грозит тюремный срок.

Злоумышленник был задержан на одной из железнодорожных станций Нижнего Тагила 10 сентября. Он тайно проник на территорию, демонтировал четыре аккумуляторные батареи и сложил в мешок. Однако вынести похищенное имущество мужчина не смог, так как был задержан с поличным сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть.

По словам подозреваемого, он намеревался сдать аккумуляторы на металлобазу. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей. Известно, что тагильчанин ранее был судим, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на преступление и кражу с незаконным проникновением, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Железная дорога#Уголовное дело
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