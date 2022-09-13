Тагильчанин украл с поезда 4 аккумулятора и был пойман с поличным

Злоумышленник был задержан на одной из железнодорожных станций Нижнего Тагила 10 сентября. Он тайно проник на территорию, демонтировал четыре аккумуляторные батареи и сложил в мешок. Однако вынести похищенное имущество мужчина не смог, так как был задержан с поличным сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть.