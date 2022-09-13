В ДТП с «Москвичом» и иномаркой погибла учительница младших классов

Известно, что 14 августа прошлого года в 19.49 мужчина ехал на неисправной машине марки «ВАЗ-21120» по трассе Екатеринбург – Серов» в сторону уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ехал он прямо за машиной «Москвич-214145», как вдруг решил обогнать эту машину несмотря на то, что видимость на дороге практически отсутствовала.
Мужчина выехал на встречку для обгона, а в этот момент по своей полосе ехала машина Chevrolet. Водитель иномарки экстренно свернул на обочину. Тоже самое в момент опасности сделал и водитель отечественного авто.
Тогда водитель автомобиля Chevrolet вынужден был экстренно отворачивать от надвигающейся опасности обратно на дорогу. В результате машину вынесло на встречку, где он столкнулся с машиной «Москвич-214145».
В результате виновник ДТП уехал по своим делам, а пассажирке автомобиля Chevrolet был причинен тяжкий вред здоровью. В последствии она скончалась. Погибшая работала учителем младших классов.
Уголовное дело направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу.